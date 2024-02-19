Москва 19 февраля 2024, 10:09 Многофункциональный конгресс-центр с паркингом и гостиницей построят в Таганском районе Москвы — Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

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Многофункциональный конгресс-центр возведут в Центральном административном округе столицы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Город выделит под объект участок в Таганском районе без проведения торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 гектара на Котельнической набережной. Инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвездочной гостиницей. Общая площадь нового объекта составит почти 11 тысяч квадратных метров», — рассказал Ефимов.

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Участок, на котором возведут новый объект, располагается по адресу: Котельническая набережная, владение 17/1. Компания получит землю в аренду на пять лет без проведения торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь гостиницы в новом конгресс-центре составит 490 квадратных метров. В отеле планируют создать 14 номеров.

«Для возведения подземного паркинга будет отведено 4,3 тысячи квадратных метров», — добавил Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты — это особая форма сотрудничества столицы и бизнеса, используемая с 2016 года. На статус МаИП могут претендовать проекты, помогающие увеличивать количество рабочих мест, развивать городскую инфраструктуру и повышать объем инвестиций в экономику Москвы. Мэр города Сергей Собянин не раз подчеркивал важность создания развитой инфраструктуры.

«Этот проект позволит создать в городе еще одну комфортную площадку для проведения различных мероприятий, а дополнительная гостиничная функция позволит удобно разместить гостей из других городов и стран», — отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.