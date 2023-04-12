Москва 12 апреля 2023, 12:55 Многофункциональный комплекс в строгом стиле планируют построить в Останкине Заммэра Бочкарев: МФК «Комета» в брутальном стиле появится в Останкине на севере Москвы Фото: информационный центр правительства Москвы

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Многофункциональный комплекс «Комета» планируют построить и открыть в Останкинском районе Москвы. Здание будет выполнено в строгом стиле, с черными металлическими пластинами и желтыми вставками, сообщили в пресс-службе стройкомплекса столицы.

По словам заместителя мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новое здание будет трехэтажным и площадью почти четыре тысячи квадратных метров.

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На первом этаже будут работать магазины, а на втором и третьем планируют разместить офисы. Комплекс возведут по адресу: улица Олонецкая, 14, строения 1, 2, 3.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что фасад отделают кассетами из черного алюминия, а на уровне первого этажа — желтыми вставками из просечно-вытяжной сетки. Окна выполнят по принципу тетриса. На крыше установят надпись «Комета» из больших металлических букв.

«Все решения очень простые, но смотрится симпатично. Кроме того, такая сдержанная архитектура оттеняет живописный облик ЖК, расположенного по соседству», — отметил Кузнецов.

Проектированием занималась «Студия архитектуры, строительства и дизайна».