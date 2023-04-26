Москва 26 апреля 2023, 14:35 Многофункциональный комплекс с террасами на крыше построят в Отрадном Главный архитектор Москвы Кузнецов: в Отрадном построят комплекс с террасами на крыше Сайт мэра и правительства Москвы

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Многофункциональный комплекс с террасами на крыше появится в Отрадном в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Владыкино». Там создадут не только жилые помещения, но и кафе и магазины, а также подземный паркинг, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

«Многофункциональный комплекс построят в Сигнальном проезде на участке площадью 1,4 гектара в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла „Владыкино“. Общая площадь объекта составит 85,5 тысячи квадратных метров», — отметил он.

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Нижнюю часть здания сделают в форме зигзагообразного пяти-шестиэтажного стилобата. Его облицуют прозрачным стеклом и фактурной клинкерной плиткой. Возвышаться над нижней частью комплекса будут сразу четыре зеркальные башни. Высота каждой составит 23 этажа. В результате они должны походить на лестницу в небо.

При этом на крыше силобата сделают зеленые террасы., отметил Кузнецов. На этом разработчики проекта не остановились: они предусмотрели возможность вертикального озеленения за счет удлиненных перекрестных арт-корзин на фасадах. В них можно будет поместить не только кондиционеры, но и вазоны с цветами.