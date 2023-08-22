Москва 22 августа 2023, 18:49 Многофункциональный комплекс с гостиницей достроили на севере Москвы Бочкарев: строительство многофункционального комплекса с отелем завершили на севере Москвы Фото: freepik.com

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В столице на Ленинградском проспекте возвели на месте долгостроя в Беговом районе многофункциональный комплекс с гостиницей. Площадь объекта составила 54 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В 36-этажном здании на Ленинградском проспекте 5 по 31-й этажи размещается гостиница, также здесь предусмотрены помещения под офисы и подземная стоянка на 530 мест», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что до этого из-за нехватки денег реализацию проекта пришлось приостановить. Позже многофункциональный комплекс внесли в список объектов незавершенного строительства.

По словам главы департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, с 2012 по 2015 годы застройщик разрабатывал решение по развитию территории и ее функционала. В итоге в 2016 году город одобрил идею построить на земельном участке многофункциональный комплекс.

Ранее жителям столицы рассказали, что в Москве на месте 28 бывших промзон построят свыше 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Участки общей площадью почти 440 гектаров преобразуют в современные городские кварталы.