Москва 04 сентября 2023, 18:38 Многофункциональный комплекс построят на северо-западе Москвы Бочкарев: в Москве в Хорошево-Мневниках построят многофункциональный комплекс Фото: mos.ru/invest

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В районе Хорошево-Мневники на участке 1,38 гектара планируют возвести многофункциональный комплекс. В нем будут шестиэтажный спа-центр, магазины и офисы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Комплекс будет состоять из четырех корпусов переменной этажности 7-27-28 этажей и общего двухуровневого подземного паркинга на 380 машиномест, где также расположатся 196 индивидуальных кладовых помещений», — уточнил он.

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Для оформления фасадов строители применят алюминиевые элементы, а также установят широкоформатные окна, сделают открытые балконы и террасы по всей высоте.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, комплекс Emotion площадью около 78 тысяч квадратных метров построит ГК «Основа» за 12,3 миллиарда рублей. При этом финансовым партнером по реализации выступит Сбербанк. Она отметила, что в комплексе возведут шестиэтажный спа-центр с открытым бассейном, а также оборудуют конференц-зал, ресторан и кафе.

Председатель комитета госстройнадзора Москвы Игорь Войстратенко добавил, что проект подразумевает 551 апартамент общей площадью 27 500 «квадратов» с разными планировками, в том числе студиями и четырехкомнатными помещениями с балконами и террасами.

Ранее стало известно, что больше десяти коммерческих объектов построили в Новой Москве в этом году. Таким образом, с 2012 года количество рабочих мест в новых округах увеличилось более чем втрое.