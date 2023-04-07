07 апреля 2023, 18:47
Многоэтажный офисный центр построят на северо-западе Москвы
Многоэтажный офисно-деловой центр построят в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщило «АБН» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Новое 19-этажное здание расположится по улице Магистральной. Все офисные пространства будут в формате open space, на предпоследнем этаже центра расположится терраса для отдыха работников.
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Отмечается, что площадь современного делового пространства составит около 48 тысяч квадратных метров.
Строительство
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