Москва 07 апреля 2023, 18:47 Многоэтажный офисный центр построят на северо-западе Москвы

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Многоэтажный офисно-деловой центр построят в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщило «АБН» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Новое 19-этажное здание расположится по улице Магистральной. Все офисные пространства будут в формате open space, на предпоследнем этаже центра расположится терраса для отдыха работников.

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Отмечается, что площадь современного делового пространства составит около 48 тысяч квадратных метров.