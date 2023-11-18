Москва 18 ноября 2023, 11:11 Младенческая смертность в Москве снизилась вдвое Ракова: в Москве более чем в два раза сократилась младенческая смертность Сайт мэра и правительства Москвы

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За 13 лет в столице снизилась младенческая смертность более чем в два раза. Врачи стали успешно выхаживать недоношенных детей почти в 99% случаев, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По сравнению с 2010 годом у нас сократилась младенческая смертность более чем в два раза. Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов», — уточнила она.

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Ракова отметила, что власти прилагают все усилия, чтобы роддом был на территории больницы. Благодаря этому медики смогут быстро сформировать междисциплинарную команду и помочь пациентам.

В Москве пять перинатальных центров. Именно там больше всего самых сложных случаев с преждевременными родами. В перинатальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова проводят уникальные внутриутробные операции в первые часы и дни после рождения ребенка, а также развивают неонатальную хирургию.

В центре всю необходимую помощь младенцам оказывают на месте, что позволяет обойтись без перевозки пациентов в другие больницы. Специалисты центра провели примерно 200 неонатальных операций, в том числе кардиохирургических, нейрохирургических и офтальмологических.

Ежегодно московские врачи выхаживают 99% младенцев, родившихся раньше срока. Это около шести тысяч недоношенных детей.