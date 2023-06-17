Москва 17 июня 2023, 18:25 МКАД частично закроют в ночное время до 21 июня Несколько участков МКАД закроют ночью до 21 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Некоторые участки на Московской кольцевой автодороге будут перекрыты ночью с 18 по 21 июня. Временные неудобства связаны со строительными работами, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Жителей столицы предупредили, что с 18 по 21 июня включительно ночью, с 01:00 до 05:00, нельзя будет проехать на транспорте по нескольким участкам МКАД из-за проведения дорожных работ.

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В первый день закроют движение на отрезке МКАД от съезда с внутренней стороны дороги на Бусиновский проезд в центр города до съезда с внутренней стороны шоссе на Бусиновский проезд в область.

В понедельник, 19 июня, будет недоступен для движения участок от съезда с Проектируемого проезда № 5450 до Дорожной улицы. Во вторник закроют для автомобилистов участок от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе, а также на съезде с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону дороги.

В среду планируют вести строительные работы от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе на внутреннюю сторону автодороги. В дептрансе рекомендовали автомобилистам заранее выбирать маршруты, учитывая ограничения.

Ранее водителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах во время факельной эстафеты 16-19 июня.