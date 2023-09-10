Москва 10 сентября 2023, 15:04 Миронов отдал свой голос на выборах мэра Москвы Депутат ГД Сергей Миронов проголосовал на выборах мэра Москвы РИА «Новости»

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В столице третий день выбирают мэра и муниципальных депутатов. Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что проголосовал при помощи бумажного бюллетеня.

«Сегодня, в финальный день голосования на пост мэра Москвы, я отдал свой голос. Выбрал традиционную форму голосования — с помощью бумажного бюллетеня», — уточнил он.

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Миронов отметил четкую и слаженную работу ЦИК и избирательных комиссий. Он призвал москвичей прийти и проголосовать на выборах.

Вице-премьер Татьяна Голикова также 10 сентября проголосовала на выборах мэра Москвы. Она выбрала для этого очный формат.

С 8 по 10 сентября в Москве проходит очное и дистанционное голосование. Горожане за эти дни выберут мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Ранее Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Она выразила наблюдателям свою благодарность за их труд.