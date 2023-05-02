Москва 02 мая 2023, 20:06 Мирликийский храм в Щукине сдадут в эксплуатацию осенью Депутат Ресин: Мирликийский храм в Щукине сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года РИА «Новости»

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Храм в честь Святителя Николая Мирликийского в Щукине сдадут в эксплуатацию в сентябре. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Ресина.

В 2022 году дорожную карту строительства пересмотрели из-за роста цен на составляющие материалы. По словам Ресина, патриарх Кирилл выделил приходу почти 80 миллионов рублей, чтобы можно было закончить установку инженерных коммуникаций.

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«Пришлось переносить опоры для контактной сети трамвая. Здесь сходятся несколько маршрутов и пересадка на метро. Пока же строители намерены к концу мая завершить чистовую отделку в верхнем храме. А до конца — отделку приходского дома», — рассказал депутат.

Сейчас на месте будущего храма находится временная часовня: когда строительство полностью завершится, ее переместят во Внуково. К этому времени там благоустроят территорию.

Также в СЗАО, в районе Хорошево-Мневники, продолжают строить храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года, добавил Ресин. Всего в этом округе возводят четыре храмовых комплекса.