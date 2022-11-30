Москва 30 ноября 2022, 08:43 Минувшую ночь в Москве назвали самой холодной с начала сезона Синоптик Волосюк назвала минувшую ночь в Москве самой холодной за сезон Сайт мэра и правительства Москвы

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Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала сезона. Температура опустилась в российской столице опустилась до -12 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

При этом в области температура в ночь на среду составила -17 градусов.

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«Минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона. <…> На востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью, метеостанция Черусти зафиксировала значение -17,5 градусов», — рассказала Волосюк.

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям московского региона первые полноценные морозы уже к концу этой недели. Он объяснил это продлением антициклона. А еще заморозки обусловлены приходом холодного воздуха с восточной части страны.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам к среде,30 ноября, январские морозы. По его словам, температура воздуха в городе будет на шесть-семь градусов ниже нормы.