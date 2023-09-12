Москва 12 сентября 2023, 09:28 Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной в начале осени Синоптик Леус назвал прошедшую ночь в Москве самой холодной с начала осени Сайт мэра и правительства Москвы

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Ночь с 11 на 12 сентября в Москве стала самой холодной за начало осени. Столбики термометров опустились до +7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня минимальная температура воздуха в столице, на главной метеостанции города, ВДНХ, опустилась до +7,1 градуса — это самая низкая температура начала осени», — сказал он.

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Кроме этого, в городе Черусти также зафиксировали самые низкие показатели. Столбики термометров опустились до +1,5 градуса.

Также москвичам рассказали о погоде в субботу. Метеоролог предупредил, что в утреннее время местами могут возникать туманы. Днем в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов. В ночные часы похолодает до +7 градусов.

В Московской области в дневное время суток столбики термометров покажут отметки +14…+19 градусов. Ночью температура опустится до +5 градусов.