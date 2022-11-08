Минпромторг объяснил дефицит амоксициллина в аптеках Москвы сезоном гриппа и запасливостью | 360°

08 ноября 2022, 07:56
Минпромторг объяснил дефицит амоксициллина в аптеках Москвы сезоном гриппа и запасливостью
РИА «Новости»: Минпромторг пообещал устранить дефицит «Амоксиклава» в аптеках Москвы
Из аптек Москвы пропали препараты на основе амоксициллина, в том числе «Амоксиклав». Дефицит подтвердили РИА «Новости» в Минпромторге России и пообещали решить эту проблему.
«Это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препарата в аптеках гражданами „про запас“», — объяснили в министерстве.
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Покупателей не остановил тот факт, что антибиотики принимают строго по рецепту. Фармацевты заявили, что «Амоксиклава» нет ни в самих аптеках, ни на складах. Зато он остался на онлайн-площадках — в «ЕАптека» и Apteka.ru подтвердили наличие.
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Представители Минпромторга заявили, что дефицит временный и скоро его восполнят. На рынок вышли новые отечественные производители, к тому же завершилась частичная мобилизация. В ближайшее время препараты опять появятся в продаже.
В начале года «Амоксиклав» в России производили на пяти площадках. Кроме того, были зарубежные аналоги. Система маркировки показала, что сейчас в стране есть около 10,5 миллиона упаковок.
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