Москва 08 августа 2023, 18:19 Минимум предложений зафиксировали с начала года на вторичном рынке недвижимости в Москве Количество предложений на вторичном рынке недвижимости в Москве упало до минимума в июле Сайт мэра и правительства Москвы

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В июле этого года на вторичном рынке недвижимости в Москве зафиксировали наименьший показатель объема предложений. Он составил 43,3 тысячи объектов, сообщили на сайте «Интерфакс» со ссылкой на агентство недвижимости «Миэль».

«Объем предложения вторичной городской недвижимости в июле 2023 года составил 43,3 тысячи объектов, что на 6% меньше объема предложения июня. И это минимальный показатель с начала года», — говорится в исследовании.

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Наибольшее снижение отметили в Зеленограде (на 9%), в Северо-Восточном и Юго-Западном округах (на 8%).

Риелторы объяснили это тем, что, несмотря на рост спроса, отмечается снижение количества сделок.

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