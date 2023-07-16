Москва 16 июля 2023, 17:08 Миллионы «квадратов» жилой и соцнедвижимости возведут в 34 районах Москвы по КРТ Собянин: в 34 районах Москвы реализуют 41 проект КРТ Сайт мэра и правительства Москвы

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Более чем в трех десятках столичных районов идет реализация 41 проекта комплексного развития территорий. Благодаря инвесторам и гороператорам появятся несколько миллионов жилой, деловой и социальной недвижимости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На участках без действующих производств, без полезных жителям и городу объектов строим многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, детскими садами и школами, поликлиниками, спортивными комплексами, гостиницами, бизнес-центрами и парками», — подчеркнул он.

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Глава города отметил, что по проектам КРТ будет построено свыше 5,1 миллиона «квадратов» жилья, в том числе более 2,3 миллиона квадратных метров — по реновации. Кроме того, инвесторы и городские операторы планируют построить больше 2,7 миллиона «квадратов» общественно-деловых объектов и 2,1 миллиона квадратных метров современных производств.

По окончании строительства появится примерно 107,5 тысячи новых рабочих мест. А в городской бюджет каждый год будет поступать свыше 39 миллиардов рублей прибыли.

Ранее горожанам рассказали, что дом с подземным паркингом возведут по реновации на востоке Москвы. Мосгосстройнадзор уже одобрил строительство этого объекта.