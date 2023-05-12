Москва 12 мая 2023, 05:55 Михаил и Глафира. Названы редкие и популярные имена новорожденных в Москве ЗАГС назвал самые необычные имена детей у жителей столицы Unsplash

Читать 360tv в

Начальник управления ЗАГС Светлана Уханева назвала самые необычные имена, которые москвичи давали своим детям в начале 2023 года. Среди девочек появились Денница, Барбара и Эврика, написало РИА «Новости».

Мальчиков называли Фомой, Юлианом, Оганнесом, Тео, Эрвином, Модестом. Среди других редких женских имен Уханева назвала Киру, Есению, Милану, Агату. Три девочки носят имя Глафира, также есть Капитолина, Матрона и Светозара.

Реклама

«По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница — со старославянского означает „утренняя звезда“, дочь солнца, Светозара, Матрона, Эврика», — рассказала собеседница агентства.

Среди мальчиков, появившихся в этом году на свет в столице, самым популярным именем стало Михаил. Далее идут Александр, Максим, Марк и Лев. Среди девочек распространены такие имена, как София или Софья, Анна, Мария, Ева и Виктория.

Ранее сообщалось, что подмосковные ЗАГСы зарегистрировали с начала года более девяти тысяч браков. Набирают популярность выездные площадки, открытые для регистрации брака в Подмосковье.