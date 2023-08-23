Москва 23 августа 2023, 19:27 Мигрень будут лечить отечественным ботоксом в центре мозга ФМБА в Москве Врачи центра мозга ФМБА перейдут на отечественный ботокс для лечения мигрени Фото: freepik.com

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В Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России специалисты начнут использовать ботулотоксин (ботокс) отечественного производства для лечения мигрени. Импортный препарат Botox покинул рынок в РФ, сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением центра, врач-невролог Мария Рыжова агентству городских новостей «Москва».

«Метод ботулинотерапии доказал свою эффективность в профилактической терапии при хронической мигрени. Для получения устойчивого эффекта пациентам, как правило, необходимо провести как минимум три процедуры с интервалом три месяца», — уточнила она.

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Рыжова добавила, что импортному Botox в России есть замена. Несколько отечественных ботулотоксинов имеют показания для использования лечения хронической мигрени, и врачи центра выразили готовность их применять. Кроме того, заведующая отметила, что пациенты страдают мигренью чаще, чем сахарным диабетом или бронхиальной астмой.

Ранее Росздравнадзор подтвердил приостановку поставок лекарства «Зепатир» для больных гепатитом. При этом в ведомстве заверили, что это не скажется на импорте 2024 года.