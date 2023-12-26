26 декабря 2023, 10:44
МГТУ имени Баумана подготовил для гостей «Путешествия в Рождество» научные мастер-классы
Научные мастер-классы проведут на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве
Научная станция Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана подготовила увлекательные занятия для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетителей научат изготавливать светодиодные елочные украшения и собирать роботов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Мастер-классы будут интересны детям от шести лет и старше. Занятия посвятили Новому году и Рождеству. Юным москвичам и гостям столицы расскажут, что именно наука стоит на страже склада подарков Деда Мороза.
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Гости смогут научиться создавать простую электронную схему сигнализации, а также они освоят основы электроники. Участники мастер-класса узнают о процессе проектирования механической руки на основе экзоскелета — хватателя новогодних подарков.
Посетить занятия можно до 8 января 2024 года на площадке, которая расположена на улице Вешняковская, владение 16.
Также появился список лучших мест для новогоднего отдыха в Москве и Подмосковье. О том, куда сходить и что посмотреть на каникулах, можно узнать в подборке «360».
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