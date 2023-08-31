Москва 31 августа 2023, 12:50 МГПУ разрешил студентам использовать искусственный интеллект при подготовке ВКР МГПУ разрешил использовать искусственный интеллект для написания выпускных работ Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский государственный педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать возможности искусственного интеллекта при подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР). Решение приняли в конце августа на ученом совете. Об этом сообщил ректор высшего образовательного учреждения Игорь Реморенко.

«Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать, обучаясь в вузе», — подчеркнул он.

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Студенты смогут пользоваться чат-ботами и другими инструментами искусственного интеллекта. Всю полученную информацию они обязаны проанализировать и изложить своими словами.

Кроме этого, МГПУ введет свод запретов для предотвращения откровенного списывания с помощью новых технологий.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект в России научили ставить диагноз. Ученые использовали данные аппаратов компьютерной томографии, инсулиновых измерителей, кардиостимуляторов, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования. Все эти предметы дали возможность составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей химической и биологической системе.