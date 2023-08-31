31 августа 2023, 12:50
МГПУ разрешил студентам использовать искусственный интеллект при подготовке ВКР
МГПУ разрешил использовать искусственный интеллект для написания выпускных работ
Московский государственный педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать возможности искусственного интеллекта при подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР). Решение приняли в конце августа на ученом совете. Об этом сообщил ректор высшего образовательного учреждения Игорь Реморенко.
«Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать, обучаясь в вузе», — подчеркнул он.
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Студенты смогут пользоваться чат-ботами и другими инструментами искусственного интеллекта. Всю полученную информацию они обязаны проанализировать и изложить своими словами.
Кроме этого, МГПУ введет свод запретов для предотвращения откровенного списывания с помощью новых технологий.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект в России научили ставить диагноз. Ученые использовали данные аппаратов компьютерной томографии, инсулиновых измерителей, кардиостимуляторов, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования. Все эти предметы дали возможность составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей химической и биологической системе.
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