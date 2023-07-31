Москва 31 июля 2023, 18:36 Международный конгресс Urban Health проведут на Московском урбанфоруме Третий международный конгресс Urban Health пройдет на Московском урбанфоруме 2–3 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Третий международный конгресс Urban Health пройдет в Гостином дворе 2–3 августа. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Конгресс станет первым масштабным мероприятием в рамках Московского урбанистического форума. На деловой программе Urban Health участников ждет множество панельных дискуссий по тематическим направлениям, среди них «Инфраструктура и строительство», «Здоровье и ЗОЖ», «Экология», «Активное долголетие». Посетители узнают, как сберечь здоровье в условиях мегаполиса и остаться активным после пятидесяти лет.

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За два дня, с 2 по 3 августа, перед гостями выступят более 150 спикеров из разных стран, в том числе одну из лекций прочитает голосовой помощник Алиса. Экспертами конгресса станут главный гериатр Москвы Надежда Рунихина, полномочный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, мэр индийского города Индаур Пушьямитра Бхаргав, замглавы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова и другие специалисты.

Ранее гостям Московского урбанистического форума, который состоится сразу на нескольких площадках столицы с 1 августа по 10 сентября, представили уличную программу, которая пройдет на территории «Лужников».