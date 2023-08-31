Москва 31 августа 2023, 09:20 Метеорологи пообещали москвичам теплый и комфортный последний день лета Синоптик Леус: последний день лета в Москве будет теплым и без дождей Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг, 31 августа, в столичном регионе ожидают комфортную летнюю погоду. Прогноз на последний день календарного лета дал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Благодаря влиянию на Москву западной периферии антициклона в городе ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем тоже будет приятной. Воздух прогреется до +24...+26 градусов тепла, а по области жара может дойти до +27 градусов, что, по словам синоптика, привычнее для середины июля, а не конца августа.

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Ветер 31 августа будет дуть с юго-востока со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба — около столичной нормы.

Как добавил Леус, 1 сентября осадков также в Москве не ждут, температура может подняться до +25...+27 градусов.