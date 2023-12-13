Москва 13 декабря 2023, 12:49 Метеоролог Варакин предупредил москвичей о рекордном количестве снега

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в Москве зафиксирована рекордная высота снега — она больше 31 сантиметра. Предыдущий рекорд был отмечен лишь в 1966 году с высотой снега в 17,3 сантиметра, написал RT.

По словам специалиста, Южный балканский циклон принесет новые осадки. Высота снежного покрова в Подмосковье возможно будет выше, чем в столице.

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Варакин добавил, что уже с 17 декабря ожидается потепление в связи с приходом Атлантического циклона.