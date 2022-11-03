Метеоролог Шувалов заявил, что во время ноябрьских праздников в Москве будет хорошая погода | 360°

Москва 03 ноября 2022, 14:24 Метеоролог Шувалов заявил, что во время ноябрьских праздников в Москве будет хорошая погода

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В ближайшие дни в российскую столицу придет хорошая погода. Столбик термометра поднимется до +5 градусов. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

В ночное время суток возможны заморозки и понижение температуры до минусовых значений.

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«В то же время в столице ожидается достаточно слабый ветер, а осадки и вовсе прекратятся», — добавил синоптик.

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Ранее сообщалось, что в Москве и в некоторых регионах Московской области выпал первый снег.