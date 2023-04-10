Москва 10 апреля 2023, 14:23 Метеоролог Шувалов спрогнозировал теплую погоду в Москве на Пасху

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Теплая погода с температурой воздуха до +10 градусов ожидает москвичей на Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сайту kp.ru.

По прогнозам синоптика, утро 16 апреля будет прохладным, столбики термометров опустятся до нуля. Однако уже к полудню воскресенья температура воздуха прогреется до +10 градусов.

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Шувалов отметил, что осадков на текущей неделе жителям столицы ожидать не стоит.