Москва 23 декабря 2022, 15:54 Метеоролог Шувалов рассказал, какую погоду ждать москвичам в ближайшую неделю

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшую неделю в Москве будут лужи и гололед. Об этом написал RT.

По его словам, такая ситуация сложится и в начале января.

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«В воскресенье ожидается похолодание до утра вторника, антициклон не очень активный, сильного затока холода не будет», — добавил синоптик.

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Ночные температуры составят до -10 градусов, днем ожидается от 0 до -5 градусов, резюмировал Шувалов.