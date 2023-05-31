Москва 31 мая 2023, 08:35 Метеоролог предрек москвичам «возвращение в апрель» Синоптик Леус: 31 мая в Москве будет облачно, дождливо и до +16 градусов Фото: freepik.com

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В столице грядет похолодание: погода будет соответствовать климатической норме последних дней апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В последний день весны Москва будет находиться на пути холодного атмосферного фронта.

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«Пересекая регион с запада на восток, он сделает погоду облачной, вечером с прояснениями, пройдут дожди, наиболее заметными они ожидаются в середине дня», — отметил Леус.

Воздух в столице в дневные часы прогреется до +14…+16 градусов в среду, 31 мая. Ночью похолодает до +5 градусов.

В Московской области днем столбики термометра достигнут отметки в +12…+17 градусов. В ночное время суток ожидается до +3 градусов.

«Такие значения соответствуют климатической норме конца апреля», — добавил синоптик.

Прогнозируется северо-западный, западный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В четверг потеплеет до +20 градусов, обойдется без осадков.

Ранее москвичей предупредили о прохладных и дождливых выходных.