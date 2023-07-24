Москва 24 июля 2023, 13:02 Метеоролог Позднякова предупредила жителей Москвы о дождливой неделе

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что на предстоящей неделе в российскую столицу придут дожди.

Во вторник и среду, 25 и 26 июля, возможны дожди и грозы. В эти дни воздух прогреется до +23... +26 градусов.

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В четверг, 27 июля, столбики термометров могут подняться до +29 градусов. До конца недели ожидаются осадки, от небольших дождей до умеренных, добавила Позднякова.