Москва 31 января 2024, 18:24 Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о сильном гололеде ночью 1 февраля

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Из-за резкого перепада температур и дождя в Москве в ночь с 31 января на 1 февраля ожидается сильная гололедица. Об этом сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, особенно скользко на улицах и дорогах столицы будет только несколько часов ночью, ближе к утру начнется оттепель и все растает на фоне резкого повышения температуры.

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«Мы рассчитываем, что гололедные явления продлятся три-шесть часов максимум, и к утру, когда мы будем спешить на работу, этот процесс пойдет на убыль», — отметила Позднякова.