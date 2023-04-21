Москва 21 апреля 2023, 13:17 Метеоролог Макарова пообещала москвичам теплые и солнечные выходные

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В ближайшие выходные в Москве и Московской области сохранится повышенный фон атмосферного давления. Об этом в разговоре с RT сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Днем в субботу ожидается +15... +17 градусов, в воскресенье столбики термометра поднимутся до +18... +20 градусов.

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«По области не исключены заморозки. +2…+4 градуса — в ночь на субботу и +3…+5 градуса— в ночь на воскресенье», — добавила специалист.

Она отмтеила, что дни будут солнечными и теплым. В субботу, 22 апреля, возможен северный ветер.