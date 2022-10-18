Метеоролог Леус: сильные дожди завершатся в Москве вечером 18 октября | 360°

Москва 18 октября 2022, 15:46 Метеоролог Леус: сильные дожди завершатся в Москве вечером 18 октября

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сильные дожди завершатся в Москве вечером 18 октября. При этом он добавил, что жителей столицы всю неделю ждет переменчивая погода, передала «Вечерняя Москва».

«В остальные дни недели они [дожди] будут локальными и непродолжительными», — добавил метеоролог.

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Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин уточнил, что осадки в столице связаны с приходом теплого циклона. За эти сутки в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

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В четверг, 20 октября, в городе ожидается похолодание и морозы в ночное время суток.