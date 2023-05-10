Москва 10 мая 2023, 17:05 Мероприятия ко Дню Победы в Москве посетили более 1,2 миллиона человек Мэр Москвы Собянин: мероприятия ко Дню Победы посетили более 1,2 миллиона человек РИА «Новости»

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В столице 9 мая прошли сразу два мероприятия: «День Победы» и завершение фестиваля «Московская весна». В них приняла участие многомиллионная публика. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«В городских парках прошли танцевальные, театральные и музыкальные программы, собравшие свыше 1,2 миллиона москвичей и гостей столицы. Музеи и выставочные залы посетили 75 тысяч человек, также организовали 512 концертов», — отметил градоначальник.

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Он добавил, что на сценах выступали участники международного конкурса «Московская весна a cappella».

Также на площадках работали акции «Москва помогает», которые приняли 4,5 тысячи подарков для участников специальной военной операции. В пункты обмена вещами «Дари и получай» жители столицы принесли более 10,5 тысячи предметов.

А для детей организовали отдельную программу. Они участвовали в турнирах по шахматам и шашкам, мастер-классах и веселых играх. Так, в городском соревновании «Самый сильный житель района» приняли участие 45 тысяч человек.

Ранее в столице анонсировали экопросветительские мероприятия при поддержке Российского экологического оператора и Минприроды РФ. Они пройдут в Москве с 25 по 27 мая. Программа обширная: кинопоказ фильма об экономике замкнутого цикла, показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки.