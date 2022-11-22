Москва

22 ноября 2022, 16:16

Мэрия Москвы утвердила проекты 10 новых школ и детских садов

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о строительстве 10 новых школ и детских садов в разных районах столицы. Об этом написало ИА НСН.

Все образовательные проекты будут финансировать инвесторы, добавил градоначальник.

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Школы и детские сады появятся в районах Гольяново, Отрадное, Головинский, Бабушкинский, Марьино и Северное Медведково.

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«В результате город получит свыше 35,5 тысячи рабочих мест», — подчеркнул мэр.

Школы

Детские сады

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