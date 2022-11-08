Мэрия Москвы сообщила об увеличении скорости движения трамваев за счет обособления путей от дорог | 360°

Москва 08 ноября 2022, 15:12 Мэрия Москвы сообщила об увеличении скорости движения трамваев за счет обособления путей от дорог

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Скорость движения трамваев в российской столице вырастет в среднем на 30% за счет обособления трамвайных путей от автомобильных дорог. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты уже приступили к обособлению трамвайных путей на Измайловском и Серпуховском Валу, а также на Волочаевской улице. Кроме того, работы по обособлению трамвайных путей ведутся и на Ростокинском проезде.

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В мэрии отметили, что благодаря обособлению путей вероятность пробок из-за аварий с трамваями в столице заметно снизится.

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