Москва 21 апреля 2023, 12:04 Мэр Собянин рассказал, что в Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей

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В Москве для установки зарядной станции на принадлежащей городу земле теперь достаточно обратиться в Межведомственную комиссию и заключить с Департаментом городского имущества дополнительное соглашение. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

Ранее москвичам приходилось участвовать в специальных торгах. Поскольку зарядные станции для электромобилей приобретают все больший спрос, власти решили упростить порядок размещения станций в городе.

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«В настоящее время на улицах города установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей и порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов», — процитировали «Дни.ру» градоначальника.