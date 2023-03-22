Москва 22 марта 2023, 23:56 Мэр Собянин посетил открытие научно-лабораторного комплекса Московского эндокринного завода

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Новый научно-лабораторный комплекс филиала «Лефртовский» Московского эндокринного завода открыли накануне. Работу принимал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный сайт городского правительства.

В текущем году заводу исполнится 80 лет. Как отметил мэр, на данный момент ведутся работы по строительству современного лабораторного корпуса и производственного комплекса. Работы планируют завершить в 2025 году.

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«Предстоит еще очень много сделать. Мы сейчас обсуждаем инвестиции в десятки миллиардов рублей», — рассказал первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

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