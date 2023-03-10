Москва 10 марта 2023, 15:50 Мэр Москвы Собянин заявил о благоустройстве 13 улиц и переулков в районе МГТУ им. Баумана

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Студенческий квартал в районе Московского государственного технического университета имени Баумана благоустроят в ближайшее время. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный сайт мэра.

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Специалисты планируют провести ремонт на 13 улицах и переулках неподалеку от учебного заведения. Данный проект поспособствует созданию качественной городской среды в центре города, а также усовершенствованию одного из главных учебных заведений страны.