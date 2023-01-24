Москва 24 января 2023, 15:20 Мэр Москвы Собянин заявил, что в метро появилось свыше 30 тысяч рабочих мест за 10 лет

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В Московском метрополитене за последние 10 лет появилось 31 260 новых рабочих мест. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал градоначальника.

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Как отметил Сергей Собянин, метрополитен отметился наибольшим количеством вакансий в Москве. Этому поспособствовало активное развитие инфраструктуры метрополитена. Возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) принесло городу более шести тысяч вакансий. Одними из самых востребованных профессий стали машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и электромеханик.