Москва 23 декабря 2022, 22:24 Мэр Москвы Собянин сообщил, что программу модернизации столичных поликлиник завершат в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе модернизации поликлиник в городе. Ее должны завершить в следующем году, сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт правительства столицы.

Программа поддержки поликлиник стала самой масштабной в истории Москвы. Под нее попало 201 учреждение.

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«На сегодняшний момент с начала 2022 года в столице отремонтировали по новому московскому стандарту уже 37 поликлиник. В общей сложности с момента запуска программы почти 70 поликлиник обновлены», — уточнил замглавы столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

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В течение 2023 года также построят 32 новых медицинских учреждения там, где их не хватает.