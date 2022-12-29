Москва 29 декабря 2022, 00:01 Мэр Москвы Собянин рассказал о создании пяти скоропомощных стационаров в Москве

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Новый скоропомощной стационарный комплекс городской клинической больницы имени Вересаева появился в Москве. На мероприятии открытия присутствовал мэр города Сергей Собянин. Он рассказал о планах по созданию скоропомощных стационаров в 2023 году. Об этом сообщило ИА НСН.

Политик пояснил, что для стационаров создали новые стандарты работы. По его словам, они включают в себя современное диагностическое, хирургическое оборудование и гибридные операционные. Благодаря внесенным изменениям скорость и качество оказания медицинской помощи значительно улучшилось.

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Собянин рассказал, что в будущем году в городе появятся пять новых скоропомощных центров.

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