Москва 03 марта 2023, 12:07 Мэр Москвы Собянин рассказал о планах развития районов на северо-востоке столицы

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Благодаря программе «Мой район» в Москве продолжаются работы по благоустройству в Отрадном, Северном Медведкове и Южном Медведкове. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на блог мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что благодаря запуску нового участка Московского скоростного диаметра жители северо-востока столицы стали быстрее добираться до дома. В планы городских властей также входит возведение эстакады через пути МЦД-1.

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По данным «Дней.ру», также в этих трех районах введены в эксплуатацию 11 детсадов и две школы.