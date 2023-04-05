Москва 05 апреля 2023, 17:44 Мэр Москвы Собянин рассказал о ходе акции «Московская музейная неделя» Мэр Москвы Собянин: в «Московской музейной неделе» поучаствовали 250 тысяч человек

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В 2023 году в акции «Московская музейная неделя» приняли участие порядка 250 тысяч человек. Такой информацией поделился мэр российской столицы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный Telegram-канал мэра.

Следующая подобная акция состоится в период с 10 по 16 апреля.

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В рамках проекта жители и гости Москвы могут посетить городские музеи и выставочные залы бесплатно.

«Московскую музейную неделю» устраивают каждую третью неделю месяца.