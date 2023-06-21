Москва 21 июня 2023, 11:49 Мэр Москвы Собянин признался, что пережить трудные времена ему помогло доверие москвичей

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Время с 2020 по 2023 годы выдалось непростым, сначала общество столкнулось с пандемией коронавируса, затем с санкционным давлением. О том, что помогло выдержать эти трудные годы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин сайту kp.ru.

По словам мэра, не терять веру ему помогали доверие и поддержка со стороны москвичей. Также силы придавало получение реальных результатов от проделанной работы.

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Отмечается, что на прошлой неделе Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию все необходимые документы для регистрации своей кандидатуры на выборы мэра.