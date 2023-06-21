Москва 21 июня 2023, 11:32 Мэр Москвы Собянин: четверть бюджета города обеспечивает малый бизнес

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В Москве самый активный и творческий малый бизнес, именно он обеспечивает четверть бюджета столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин сайту kp.ru.

По его словам, каждый представитель малого бизнеса или самозанятый платит небольшое количество налогов, однако вместе москвичи обеспечивают бюджету сотни миллиардов рублей доходов.

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Также источником постоянного роста доходов являются налоги от крупных банков, IT-компаний и строителей.