22 марта 2023, 16:50
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество экспортеров среди ИП в Москве выросло вдвое
В 2022 году количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся экспортом, в Москве выросло в 2,5 раза. Бизнесмены начали активно осваивать зарубежные рынки. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный Telegram-канал градоначальника.
Глава города отметил, что местные предприниматели уже начали поставлять свои товары в Индию, Латинскую Америку, Китай, Казахстан, Армению, Турцию и ряд других стран.
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Это стало возможно в том числе благодаря Московскому экспортному центру, который предоставляет предпринимателям финансовую помощь и помогает найти партнеров за рубежом.
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