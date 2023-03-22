Москва 22 марта 2023, 16:50 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество экспортеров среди ИП в Москве выросло вдвое

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В 2022 году количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся экспортом, в Москве выросло в 2,5 раза. Бизнесмены начали активно осваивать зарубежные рынки. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный Telegram-канал градоначальника.

Глава города отметил, что местные предприниматели уже начали поставлять свои товары в Индию, Латинскую Америку, Китай, Казахстан, Армению, Турцию и ряд других стран.

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Это стало возможно в том числе благодаря Московскому экспортному центру, который предоставляет предпринимателям финансовую помощь и помогает найти партнеров за рубежом.

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