Москва 14 июля 2023, 18:55 Мэр Москвы обсудил с главой Харбина сотрудничество между городами Мэр Москвы Собянин и глава Харбина Чжан Цисян обсудили планы сотрудничества до 2026 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва и Харбин начнут обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты в разных сферах. Такие планы на сотрудничество обсудили на встрече в пятницу мэр столицы Сергей Собянин и глава Харбина Чжан Цисян.

Собянин тепло приветствовал китайского гостя и выразил надежду, что его визит в Москву станет стимулом для развития сотрудничества между городами. В свою очередь, Чжан Цисян отметил, что долгие взаимоотношения Москвы и Харбина крайне перспективны и в будущем.

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Ключевыми сферами сотрудничества в ближайшие годы станут обмен опытом и реализация совместных проектов в таких отраслях, как городское управление, транспорт, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, образование, туризм, экология и защита окружающей среды, уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, осенью 2023 года в Пекине, Гонконге и Харбине планируется организовать Дни Москвы в Китае.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил на встрече с Фу Куем об интересе к опыту борьбы с коррупцией в Китае.