07 мая 2023, 09:36
Мемориальную доску дважды Герою СССР Василию Глазунову открыли в Москве
Памятную табличку на доме командующего ВДВ Глазунова установили в столичном районе Сокол
На Ленинградском проспекте, где проживал генерал-лейтенант, разместили памятник на стене здания. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на департамент культурного наследия столицы.
Торжественное открытие мемориала дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову состоялось накануне 78-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне.
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Страна помнит подвиг генерала и чтит его память. При наступлении на Берлин корпус, которым командовал Глазунов, принимал участие в прорыве обороны противника на Зееловских высотах и форсировании реки Шпре.
«Мемориальную доску установили на доме, где Василий Афанасьевич жил с 1949 по 1967 год», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Памятную табличку герою разместили по инициативе командования Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Бронзовый обелиск с барельефным скульптурным изображением и надписью изготовили скульптор Алексей Игнатов в тандеме с архитектором Антоном Королевым.
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