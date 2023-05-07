Москва 07 мая 2023, 09:36 Мемориальную доску дважды Герою СССР Василию Глазунову открыли в Москве Памятную табличку на доме командующего ВДВ Глазунова установили в столичном районе Сокол РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Ленинградском проспекте, где проживал генерал-лейтенант, разместили памятник на стене здания. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на департамент культурного наследия столицы.

Торжественное открытие мемориала дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову состоялось накануне 78-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне.

Реклама

Страна помнит подвиг генерала и чтит его память. При наступлении на Берлин корпус, которым командовал Глазунов, принимал участие в прорыве обороны противника на Зееловских высотах и форсировании реки Шпре.

«Мемориальную доску установили на доме, где Василий Афанасьевич жил с 1949 по 1967 год», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Памятную табличку герою разместили по инициативе командования Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Бронзовый обелиск с барельефным скульптурным изображением и надписью изготовили скульптор Алексей Игнатов в тандеме с архитектором Антоном Королевым.