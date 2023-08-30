Москва 30 августа 2023, 11:27 «МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в Новой Москве в 1,5 раза Yura Fresh / Unsplash

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Компания «МегаФон» провела масштабную модернизацию сотовой сети в Новой Москве, благодаря чему скорость мобильного интернета в 10 поселениях выросла в полтора раза. В дополнение оператор проведет на этой территории рефарминг, который позволит дополнительно увеличить емкость сети на 15%.

Основная часть поселений, затронутых модернизацией, относится к муниципальному образованию Сосенское. В этот список вошли поселки Коммунарка и Газопровод, деревни Бачурино, Столбово, Макарово, Сосенки и Николо-Хованское, а также коттеджный поселок Антоновка.

В общей сложности в этом секторе проживают более 100 тысяч человек. На указанной территории много жилых комплексов, парков и зон отдыха. Кроме того, здесь активно продолжают строить жилье, что стало причиной большого роста потребления абонентского трафика.

«Мы обновили телеком-оборудование на базовых станциях, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Специалисты компании установили новое оборудование на 47 базовых станциях, благодаря чему существенно увеличилась емкость сети. В результате модернизации средняя скорость скачивания повысилась на 48%, а загрузки — на 87%, и показатели продолжат расти.

В ближайшем будущем оператор планирует провести в этой области рефарминг, то есть перевести частоты, используемые в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Это даст пользователям возможность смотреть видео в высоком разрешении и стримить без задержек и прерывания связи.