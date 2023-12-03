Москва 03 декабря 2023, 08:58 Медведев вручил мэру Москвы Собянину премию «Юрист года» Собянина отметили в Москве премией за защиту трудовых и социальных прав граждан Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэра Москвы Сергея Собянина удостоили высшей юридической премией «Юрист года». Награду глава города получил из рук заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Церемония награждения прошла в Колонном зале Дома Союзов.

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В России 3 декабря отмечают День юриста. Медведев поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

«Представители нашей с вами профессии всегда и во всем руководствуются собственным чувством закона, справедливости, занимаясь своей профессией и в политике, и в бизнесе, в правоохранительных органах, в социальной сфере — практически во всех отраслях и сферах жизни нашей огромной страны», — подчеркнул политик.

Зампред Совбеза добавил, что юристы разрешают спорные ситуации, защищают интересы людей, помогают укреплять правовые основы государства.

Премию «Юрист года» получают высококвалифицированные специалисты за заслуги перед обществом и государством. Церемония награждения — всегда значимое событие для юридического комьюнити.

Собянин назвал получение награды огромной честью. Мэр Москвы пояснил: несмотря на то что он занимается хозяйственной работой, юридическая специальность для него «тоже не лишняя».

Президент России Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. Он выразил надежду на то, что специалисты продолжат развивать нормативно-правовую базу и совершенствовать правовую культуру в обществе.