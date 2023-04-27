Москва 27 апреля 2023, 11:13 Медцентр с гостиницей появится на месте недостроя в Марьине Бочкарев: в Марьине на месте заброшенного недостроя появится крупный медцентр с гостиницей Pxhere

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На месте заброшенного долгостроя в Марьине построят многофункциональный клинико-диагностический центр с гостиницей. Земельный участок уже передали инвестору, который займется реализацией проекта, рассказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что речь идет про давно заброшенное недостроенное здание по адресу: улица Подольская, владение 22 (ЮВАО). Общая площадь недостроя составляет около 10 тысяч квадратных метров.

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«Новому инвестору разрешено построить на его месте крупный медцентр с офисными помещениями, гостиницей, физкультурно-оздоровительным комплексом и технопарком», — подчеркнул Бочкарев.

В результате инвестор сможет дать новую жизнь участку земли площадью около 1,57 гектара. Реализацией проекта займется ООО «АВА СИТИ», отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Он построит объект, общая поэтажная площадь которого составит 50 тысяч «квадратов», из них 32,5 тысяч «квадратов» придутся на трехзвездочную гостиницу.