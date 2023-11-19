Москва 19 ноября 2023, 11:49 Medtech.moscow признали самым массовым и популярным лекторием в России Мэр Москвы Собянин: Medtech.Лекторий стал самым популярным лекторием в стране Сайт мэра и правительства Москвы

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Всероссийская премия «За верность науке» признала Medtech.Лекторий самым массовым и популярным лекторием в стране. Проект создали, чтобы оперативно внедрять в клиническую практику инновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что летом в Medtech.Лектории провели 25 выступлений именитых научных деятелей и разработчиков стартапов со всех уголков России. Они делились знаниями и опытом в медицинской сфере.

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В лектории обсудили современные разработки лекарственных препаратов, внедрение ИИ и знаний о генетике в лечении пациентов. Примерно тысяча человек очно и 2,5 миллиона в онлайн-режиме прослушали лекции.

Искусственный интеллект позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям.